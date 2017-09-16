Пи-Кей Суббан: Когда так близко подошел к победе в Кубке Стэнли и проиграл, радоваться не приходится

Защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан поделился мнением о настрое команды перед предстоящим сезоном НХЛ.

- Конечно, радоваться не приходится, когда так близко подошел к победе и проиграл. Но даже после того, как все завершилось, мы ощущали определенное чувство оптимизма, потому что получили опыт. Его у нас не было до плей-офф. Теперь все понимают, что нужно для того, чтобы подняться так высоко, понимают, что мы должны стать сильнее, чтобы сделать еще один шаг и достичь цели.

Мы очень хотим победить, но в лиге 30 команд и к ним надо относиться с уважением. Они также хотят победить. У каждой из них своя ситуация и свои задачи: кто-то не попал в плей-офф и теперь хочет пробиться туда, те, кто попал в розыгрыш Кубка, хочет улучшить свой результат. Мы не забегали и не будем забегать вперед. Наша задача прибавлять с каждым днем, становиться лучше, - передает слова защитника «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне «Нэшвилл» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил в серии «Питтсбургу» со счетом 2-4.