Рене Фазель: Уверены, что российские хоккеисты смогут выступить на Олимпиаде в 2018 году

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил уверенность в том, что сборные России по хоккею примут участие в Олимпиаде 2018 года.



- Мы уверены, что хоккеисты и хоккеистки из России смогут участвовать в Олимпийских играх в 2018 году. Мы полностью против коллективного наказания, мы никогда не примем идею, чтобы было коллективное наказание, - передает слова Фазеля ТАСС.

Ранее, глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди, комментируя заявление института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) с призывом отстранить Россию от Олимпийских игр-2018, сказал, что Заявление iNADO не отражает мнение WADA и не помогает нашей работе.

Напомним, что главы антидопинговых агентств из 17 стран призвали отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.