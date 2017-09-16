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Рене Фазель: Уверены, что российские хоккеисты смогут выступить на Олимпиаде в 2018 году

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил уверенность в том, что сборные России по хоккею примут участие в Олимпиаде 2018 года.

- Мы уверены, что хоккеисты и хоккеистки из России смогут участвовать в Олимпийских играх в 2018 году. Мы полностью против коллективного наказания, мы никогда не примем идею, чтобы было коллективное наказание, - передает слова Фазеля ТАСС.

Ранее, глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди, комментируя заявление института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) с призывом отстранить Россию от Олимпийских игр-2018, сказал, что Заявление iNADO не отражает мнение WADA и не помогает нашей работе.

Напомним, что главы антидопинговых агентств из 17 стран призвали отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

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