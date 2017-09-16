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Леонид Слуцкий: Последние десять дней чувствовал себя мертвецом

Источник:  Chronicle liveКомментарии

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящем матче восьмого тура чемпионшипа против «Сандерленда».

- Каждый домашний матч является серьезным шансом на победу. «Сандерленд» – хорошая команда, как и любая команда в чемпионшипе. Но в домашнем матче у нас есть возможность.

Когда мы проигрываем, я как будто умираю в этот момент. Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом. Моя жизнь зависит от того, что происходит на футбольном поле. Конечно, нам нужно сохранять позитив, нельзя паниковать и никогда нельзя сдаваться. Но всем нам нужен глоток свежего воздуха, – цитирует Слуцкого Chronicle Live.

Добавим, что встреча пройдет в субботу, 16 сентября, на поле стадиона «Кингстон Коммуникейшн» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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