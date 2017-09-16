Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Балтика
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: В матче с «Арсеналом» может случиться что угодно

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче по пятого тура АПЛ с «Арсеналом».

- «Арсенал» является одной из шести сильнейших команд в Англии. У них очень хороший состав, и они имеют шанс побороться за титул. Матчи с «Арсеналом» всегда являются важными, как и с «Манчестер Сити», с «Юнайтед», с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Может случиться что угодно. Нам предстоит сражаться с конкурентом. Я смотрел их матч (в четверг в ЛЕ), они применили широкую ротацию состава и дали отдохнуть многим футболистам перед матчем с нами, поэтому не думаю, что тот факт, что они играли после нас, дает нам преимущество.

Я надеюсь завершить этот матч с одиннадцатью игроками в основе. Затем, в самой игре, победит сильнейший, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, что встреча пройдет в воскресенье, 17 сентября, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» может окончательно прибить Венгера. За чем следить в выходные?«Челси» может окончательно прибить Венгера. За чем следить в выходные?Тур после еврокубков обещает быть жарким. «Советский спорт» предваряет главные матчи выходных.АПЛ. 5-й тур. «Ливерпуль» примет «Бернли» и другие матчиРезультаты матчей 5-го тура английской премьер-лиги.Гол Дефо принес первую победу «Борнмуту» в сезонеВ матче пятого тура чемпионата Англии «Борнмут» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.Юрген Клопп: Будем думать о том, чтобы выпустить Коутиньо в основе в матче с «Бернли»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает над тем, чтобы выпустить полузащитника Филиппе Коутиньо в стартовом составе на матч против «Бернли».Дринкуотер не сможет восстановиться до перерыва на международные матчиПолузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер из-за травмы икроножной мышцы, по всей вероятности, не сможет помочь команде до перерыва на игры сборных в октябре.
Олимпиада
Томас Бах: Уверен, что комиссия Шмидта закончит расследование до Игр в Пхенчхане
Хоккей
Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»
Баскетбол
Андрей Кириленко: Если бы сборная России вдруг выиграла в концовке, это было бы чудо
Баскетбол
Андрей Воронцевич: Мы перегорели перед матчем
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости