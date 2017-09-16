Антонио Конте: В матче с «Арсеналом» может случиться что угодно

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче по пятого тура АПЛ с «Арсеналом».

- «Арсенал» является одной из шести сильнейших команд в Англии. У них очень хороший состав, и они имеют шанс побороться за титул. Матчи с «Арсеналом» всегда являются важными, как и с «Манчестер Сити», с «Юнайтед», с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Может случиться что угодно. Нам предстоит сражаться с конкурентом. Я смотрел их матч (в четверг в ЛЕ), они применили широкую ротацию состава и дали отдохнуть многим футболистам перед матчем с нами, поэтому не думаю, что тот факт, что они играли после нас, дает нам преимущество.

Я надеюсь завершить этот матч с одиннадцатью игроками в основе. Затем, в самой игре, победит сильнейший, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, что встреча пройдет в воскресенье, 17 сентября, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.