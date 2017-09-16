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Пекка Ринне: «Нэшвилл» должен все начать заново

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне поделился мнением о настрое команды перед предстоящим сезоном НХЛ.

- Я считаю, что начало сезона имеет большое значение. В последние годы регулярный чемпионат складывался для нас очень неровно. Сейчас мы не должны думать, что раз мы играли в финале, значит мы уже готовы к новому сезону. Мы должны все начать заново.

Это одна из основных задач. Не хочется надрываться, но очень важно хорошо стартовать. Мы ничего не выиграли в прошлом сезоне. Так что нас ждет обычный новый сезон. Надо к нему подготовиться. Мы хотим стабильно провести регулярный чемпионат, - передает слова голкипера «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне «Нэшвилл» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил в серии «Питтсбургу» со счетом 2-4.

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