Арьен Роббен: Во встрече с «Майнцем» нужно выложиться на максимум

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура Бундеслиги против «Майнца».

- Мы должны быть агрессивны в атаке и при этом стараться создавать как можно больше голевых моментов. Мы должны быть полностью уверены в своих силах, должны демонстрировать высокую скорость и быть предельно сосредоточенны с самой первой минуты. Нужно выложиться на максимум, - передает слова Роббена официальный сайт мюнхенской команды.

Добавим, что встреча состоится в субботу, 16 сентября, на поле стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнется в 16:30 по московскому времени.