Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Балтика
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арьен Роббен: Во встрече с «Майнцем» нужно выложиться на максимум

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура Бундеслиги против «Майнца».

- Мы должны быть агрессивны в атаке и при этом стараться создавать как можно больше голевых моментов. Мы должны быть полностью уверены в своих силах, должны демонстрировать высокую скорость и быть предельно сосредоточенны с самой первой минуты. Нужно выложиться на максимум, - передает слова Роббена официальный сайт мюнхенской команды.

Добавим, что встреча состоится в субботу, 16 сентября, на поле стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнется в 16:30 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роберт Левандовски заявил о желании перейти в «Реал»Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил о желании перебраться в следующем году в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.«Челси» может окончательно прибить Венгера. За чем следить в выходные?«Челси» может окончательно прибить Венгера. За чем следить в выходные?Тур после еврокубков обещает быть жарким. «Советский спорт» предваряет главные матчи выходных.Бундеслига. 4-й тур. «Бавария» – «Майнц», «Лейпциг» – «Боруссия» М и другие матчиРезультаты матчей 4-го тура немецкой бундеслиги.«Ганновер» вышел в лидеры бундеслиги, победив «Гамбург»В матче четвертого тура чемпионата Германии «Ганновер» на своем поле обыграл «Гамбург» со счетом 2:0.Арсен Венгер: В какой-то момент я подумал, что матч с Кельном не состоитсяГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча группового этапа Лиги Европы с «Кельном» (3:1) признался, что до начала игры не был уверен в том, что она состоится.
Олимпиада
Томас Бах: Уверен, что комиссия Шмидта закончит расследование до Игр в Пхенчхане
Хоккей
Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»
Баскетбол
Андрей Кириленко: Если бы сборная России вдруг выиграла в концовке, это было бы чудо
Баскетбол
Андрей Воронцевич: Мы перегорели перед матчем
все новости
Майнц
Майнцкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Арьен Роббен
Арьен Роббенвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости