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Рене Фазель: Участие в Играх в Пекине будет одним из пунктов соглашения с НХЛ

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что участие в Олимпиаде 2022 года станет одним из пунктов коллективного соглашения профсоюза игроков и Национальной хоккейной лиги.

- Думаю, что этому вопросу будет уделено внимание в новом коллективном соглашении, переговоры по которому начнутся в сентябре 2020 года. Думаю, что участие в Играх в Пекине будет одним из пунктов переговоров, - передает слова Фазеля ТАСС.

Ранее стало известно, что НХЛ не будет приостанавливать регулярный чемпионат во время хоккейного турнира на Олимпийских играх 2018 года.

Стоит отметить, что регулярный чемпионат НХЛ с 1998 года приостанавливал турнир на время Олимпийских игр.

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