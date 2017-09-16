Нико Хишир: Хочу помочь «Нью-Джерси» забыть о неудачах

Нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир заявил, что расстроится, если не попадет в состав «Девилз» сразу после тренировочного лагеря.

- Конечно, расстроюсь. Любой бы расстроился. Я собираюсь много работать. Я здесь для того, чтобы попасть в команду и заявить о себе. Клуб поступит со мной честно. Если мне скажут, что время еще не пришло, значит придется попробовать в другой раз. Я хочу помочь команде забыть о неудачах. Я очень рад, что выйду на лед. Для меня каждый предсезонный матч будет подарком, - передает слова форварда официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Девилз» выбрали Хишира под первым номером драфта 2017 года.

В прошлом сезоне 18-летний форвард набрал 86 (38+48) очков в 57 матчах за «Галифакс» и был признан лучшим новичком сезона в юниорской лиге Квебека.