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Кирилл Набабкин: С «Ростовом» уже который год игры складываются крайне непросто

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России против «Ростова».

- С «Ростовом» уже который год все игры в сезоне складываются крайне непросто. Не важно, какой тур, на каком месте мы и они, всегда надо закладываться на тяжелейшую борьбу до последней минуты, - цитирует Набабкина официальный сайт армейского клуба.

Добавим, что матч состоится в субботу, 16 сентября, на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

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