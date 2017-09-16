Василий Стрельцов: Игра у «Лады» есть, но не хватает везения

Нападающий «Лады» Василий Стрельцов поделился мнением о старте команды в регулярном чемпионате КХЛ.

- Чего не хватает команде для достижения результата?

- Основная проблема в реализации моментов и реализации большинства. Игра у команды есть, но не хватает везения что ли.

- В прошлом году реализация большинства как раз и была очень грозным оружием, которое помогало «Ладе» побеждать и набирать очки. В этом сезоне его как раз не хватает. Почему возникли проблемы с этим компонентом?

- Мне кажется, что мы стали меньше бросать по воротам, а без этого голов не будет. К тому в межсезонье ушли некоторые хоккеисты, которые много играли в большинстве, теперь нужно наиграть новые связки. Из-за травм на некоторое время вылетали Никита Филатов и Георгий Белоусов, что тоже отразилось на игре в большинстве.