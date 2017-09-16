Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Балтика
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: В последние несколько лет у «Челси» было сложно выиграть

Источник:  Daily MailКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура АПЛ против «Челси».

- Важно добиваться хороших результатов против топ-команд чемпионата. Место в первой четверке во многом зависит как раз от результатов встреч с прямыми конкурентами. Это серьезное испытание.

В последние несколько лет у «Челси» были отличные команды, поэтому их было сложно победить. Но в прошлом году мы выиграли у них в чемпионате, затем обыграли в финале Кубка Англии и одолели по пенальти в Суперкубке. Потому давайте сосредоточимся на качестве игры, а не на турнире, в рамках которого проходит матч, - приводит слова Венгера Daily Mail.

Добавим, что встреча пройдет в воскресенье, 17 сентября, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рафаэль Бенитес: «Ньюкасл» достаточно хорош, чтобы остаться в АПЛГлавный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес считает, что команде вполне по силам сохранить место в английской премьер-лиге.Нас ждет дерби! В каком состоянии «Челси» подходит к матчу с «Арсеналом»?Нас ждет дерби! В каком состоянии «Челси» подходит к матчу с «Арсеналом»?Автор «Советского спорта» разбирает, в каком состоянии «аристократы» подходят к дерби.Антонио Конте: В матче с «Арсеналом» может случиться что угодноГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура АПЛ против «Арсенала».«Челси» может окончательно прибить Венгера. За чем следить в выходные?«Челси» может окончательно прибить Венгера. За чем следить в выходные?Тур после еврокубков обещает быть жарким. «Советский спорт» предваряет главные матчи выходных.АПЛ. 5-й тур. «Ливерпуль» примет «Бернли» и другие матчиРезультаты матчей 5-го тура английской премьер-лиги.
Хоккей
Томас Бах: Прошу игроков извинить меня за то, что НХЛ не позволила им выступить на Олимпиаде
Футбол
Александр Бубнов: У ЦСКА должно хватить ресурсов для победы над «Ростовом»
Футбол
Матчи чемпионата Италии начнутся с минуты молчания
Футбол
Роберт Левандовски заявил о желании перейти в «Реал»
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости