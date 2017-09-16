Арсен Венгер: В последние несколько лет у «Челси» было сложно выиграть

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура АПЛ против «Челси».

- Важно добиваться хороших результатов против топ-команд чемпионата. Место в первой четверке во многом зависит как раз от результатов встреч с прямыми конкурентами. Это серьезное испытание.

В последние несколько лет у «Челси» были отличные команды, поэтому их было сложно победить. Но в прошлом году мы выиграли у них в чемпионате, затем обыграли в финале Кубка Англии и одолели по пенальти в Суперкубке. Потому давайте сосредоточимся на качестве игры, а не на турнире, в рамках которого проходит матч, - приводит слова Венгера Daily Mail.

Добавим, что встреча пройдет в воскресенье, 17 сентября, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.