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Игорь Скороходов: Если прессу читать, можно многое найти

Источник:  ХК «Лада»Комментарии

Нападающий «Лады» Игорь Скороходов, отличившийся в матче с московским «Динамо» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ, поделился мнением о встрече.

- Забивать всегда приятно. Но там ребята все сделали, а я пытался вратаря закрыть и немножечко переправил шайбу. А вообще, хотелось бы мне уже все-таки забить с броска. У меня не так много моментов, не могу найти момент для броска.

- Ваше сочетание с Белоусовым и Зерновым выглядело довольно интересно.
- Сейчас немножко нащупаем новое звено. Точнее не совсем новое, летом мы играли, и у нас что-то получалось – в двух матчах забили четыре шайбы. Сейчас подсоберемся, и постараемся вернуть ту игру.

- Недавно вышла заметка «Снайперы без голов», где упоминалось и ваше имя…
- Прессу пока не читаю, потому что переживаю. Понятно, что многие надеяться на меня, но я и сам жду голов. Если прессу читать, можно многое найти. И приятного, и неприятного. Пока залезать не хочется.

Матч

Динамо - Лада - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы:

Бойд 22:15 (1:0). Скороходов (Белоусов, Костромитин), 28:50 (1:1). Комаров (Казионов, Карсумс), 39:14 (2:1). Никулин (Бойд, Карсумс), 41:41 (3:1 - бол.). Костромитин (Филатов, Капустин), 58:32 (3:2).

Место и дата

15 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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