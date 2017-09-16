Игорь Скороходов: Если прессу читать, можно многое найти

Нападающий «Лады» Игорь Скороходов, отличившийся в матче с московским «Динамо» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ, поделился мнением о встрече.

- Забивать всегда приятно. Но там ребята все сделали, а я пытался вратаря закрыть и немножечко переправил шайбу. А вообще, хотелось бы мне уже все-таки забить с броска. У меня не так много моментов, не могу найти момент для броска.

- Ваше сочетание с Белоусовым и Зерновым выглядело довольно интересно.

- Сейчас немножко нащупаем новое звено. Точнее не совсем новое, летом мы играли, и у нас что-то получалось – в двух матчах забили четыре шайбы. Сейчас подсоберемся, и постараемся вернуть ту игру.

- Недавно вышла заметка «Снайперы без голов», где упоминалось и ваше имя…

- Прессу пока не читаю, потому что переживаю. Понятно, что многие надеяться на меня, но я и сам жду голов. Если прессу читать, можно многое найти. И приятного, и неприятного. Пока залезать не хочется.