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Генменеджер «Северстали»: Во всех проигранных матчах уступили в равной борьбе

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин прокомментировал старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Череповецкая команда в 10 матчах одержала только три победы, набрав 12 очков, и занимает восьмое место в Западной конференции.

«Не могу сказать, что стартовый отрезок получился неудачным или провальным. Если смотреть на каждую отдельную игру, все они были проиграны в равной борьбе: в одну шайбу, овертайме за исключением матча со СКА (2:7), когда мы проиграли вчистую, - сказал Зелепукин. - При хорошем стечении обстоятельств в остальных матчах мог быть хороший результат. Вопросов по тренерскому штабу мы даже не рассматриваем - смотрим на общую картину, и если игроки и тренеры все вместе будут работать, то все будет нормально».

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