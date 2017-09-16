Павел Колобков принял участие в центральном старте «Кросс нации»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков принял участие в центральном старте Всероссийского дня бега «Кросс нации», который прошел в субботу. Об этом информирует «Р-Спорт».
Как отмечается, Колобков пробежал дистанцию 1000 метров.
В 2017 году Всероссийский день бега проходит в 84 регионах России. В забегах могут принять участие все желающие любых возрастов и уровня подготовки.
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