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Павел Колобков принял участие в центральном старте «Кросс нации»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков принял участие в центральном старте Всероссийского дня бега «Кросс нации», который прошел в субботу. Об этом информирует «Р-Спорт».

Как отмечается, Колобков пробежал дистанцию 1000 метров.

В 2017 году Всероссийский день бега проходит в 84 регионах России. В забегах могут принять участие все желающие любых возрастов и уровня подготовки.

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