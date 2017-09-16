Павел Колобков принял участие в центральном старте «Кросс нации»

читайте также

Павел Колобков: Мне кажется, iNADO выходит за рамки своих полномочий Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) с призывом отстранить Россию от Олимпийских игр-2018.

Курс на восток. Где будут готовиться сборные России к Пхенчхану-2018? На этот и другие вопросы ответили участники сессии «Спорт. Что будет сделано?» на Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке.

Павел Колобков: Россия ожидала негативные решения от МПК Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал отказ в восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Павел Колобков: Половина сборной России будет готовиться к ОИ-2020 на Дальнем Востоке Министр спорта России Павел Колобков рассказал о том, что к Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены будут готовиться на Дальнем Востоке.