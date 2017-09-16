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Александар Джорджевич: Буду благодарить своих игроков до конца жизни

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер мужской сборной Сербии по баскетболу Александар Джорджевич прокомментировал победу над командой России (87:79) в полуфинале чемпионата Европы.

«Это был прекрасный полуфинал между двумя командами, которые доказали, что заслуживают быть в финале. Мои игроки были готовы и очень хотели победить. Они играли самоотверженно и с большим желанием, были полностью сконцентрированы. Я буду благодарить их за это до конца своей жизни, они настоящие герои», - сказал Джорджевич.

Матч

Россия - Сербия - 79:87

Состав

Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)

Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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