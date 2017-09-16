Михаэль Цорк: Ярмоленко отлично вписался в состав «Боруссии»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал, что украинский нападающий Андрей Ярмоленко отлично вписался в состав немецкой команды.

- Мы знали, что он способен на такое. Знали, что Ярмоленко способен показывать очень хорошую игру. Андрею еще нужно привыкнуть к нашему игровому ритму на более длинной дистанции, но он уже отлично вписался в команду. Хорошим футболистам зачастую не нужно много времени на адаптацию, — передает слова Цорка «Газета.Ru» со ссылкой на Ruhr Nachrichten.

Напомним, украинский полузащитник перебрался в дортмундскую «Боруссию» этим летом из киевского «Динамо».