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Михаэль Цорк: Ярмоленко отлично вписался в состав «Боруссии»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал, что украинский нападающий Андрей Ярмоленко отлично вписался в состав немецкой команды.

- Мы знали, что он способен на такое. Знали, что Ярмоленко способен показывать очень хорошую игру. Андрею еще нужно привыкнуть к нашему игровому ритму на более длинной дистанции, но он уже отлично вписался в команду. Хорошим футболистам зачастую не нужно много времени на адаптацию, — передает слова Цорка «Газета.Ru» со ссылкой на Ruhr Nachrichten.

Напомним, украинский полузащитник перебрался в дортмундскую «Боруссию» этим летом из киевского «Динамо».

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