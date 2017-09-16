Сергей Овчинников: Считаю, что ЦСКА первый этап сезона прошел не так плохо

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил старт армейцев в нынешнем сезоне.

— Считаю, что первый этап сезона мы прошли не так плохо. У нас была крайне важная задача — попасть в группу Лиги чемпионов, и мы с ней справились. На мой взгляд, в первенстве России наше отставание от «Зенита» и «Локомотива» не столь велико. Скорее, три наших поражения носили случайный характер, их можно объяснить стечением обстоятельств. По всем параметрам в этих встречах мы должны были побеждать, но так бывает в футболе, что команда, владеющая большим преимуществом, неожиданно уступает. Хочу призвать армейских болельщиков не отчаиваться: уверен, что мы выправим ситуацию, и три проигранных матча так и останутся последними домашними поражениями в сезоне, — передает слова Овчиникова «Спорт день за днем».

Напомним, что в первом матче группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА взял верх над «Бенфикой» (2:1). В чемпионате России ЦСКА набрал 16 очков в девяти встречах и отстает от лидирующего в турнирной таблице «Зенита» на пять баллов.