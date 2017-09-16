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Сергей Овчинников: Надеюсь, ЦСКА проявит свои лучшие качества и победит «Ростов»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России против «Ростова».

— Весьма неуступчивый соперник, что проявляется в первую очередь в домашних для «Ростова» матчах. Вспоминаю также колоритную местную публику, при которой гостям играть всегда тяжело. В Москве это несколько иная команда, но все равно ее отличает бойцовский дух. Коллективы Леонида Кучука хорошо выстроены системно, имеют организацию игры, здорово действуют в обороне, отлично готовы физически. Несмотря на все вышесказанное, надеюсь, ЦСКА проявит свои лучшие качества и победит, — передает слова Овчиникова «Спорт день за днем».

Добавим, что матч состоится в субботу, 16 сентября, на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

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