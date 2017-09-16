Алексей Житник: НХЛ сама пишет себе правила, не оглядываясь на других

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал последние события в НХЛ и ИИХФ.

- НХЛ не признает европейской допинг-дисквалификации Даниса Зарипова, ИИХФ в свою очередь полностью признает запрет игрокам НХЛ во главе с Александром Овечкиным участвовать в Олимпиаде. Парадокс?

- Ответ здесь простой и банальный: кто первым встал, того и тапки. Сегодня НХЛ - ведущая хоккейная сила в мире, которая сама пишет себе правила и во многих моментах не оглядывается на других. Если препарат, за который ИИХФ наказала Зарипова, в НХЛ не запрещен, то игрок на ее территории абсолютно свободен. И я очень рад за Даниса - судя по всему, он находит возможность продолжить свою яркую карьеру. Ждем подписания контракта.

- Почему тогда ИИХФ оглядывается на других - в отличие от НХЛ?

- Наверное, Европа просто не хочет ссориться с Северной Америкой. Думаю, для ИИХФ в плане бизнеса главный турнир - чемпионат мира, который проходит каждый год и на который с удовольствием приезжают многие игроки НХЛ. В такой ситуации можно пожертвовать Олимпиадой, но сохранить в полном масштабе турнир, который каждый год тебя кормит. Все логично.

- Получается, все мы - европейцы, Овечкин и Ко, ФХР и так далее - заложники ИИХФ, которая согласилась с диктатом НХЛ?

- Еще раз повторюсь, что НХЛ, образно говоря, проснулась первой, стала мировым хоккейным лидером и может позволить себе этот диктат. Другой такой силы в мире сегодня нет.