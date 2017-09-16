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Павел Колобков: Мне кажется, iNADO выходит за рамки своих полномочий

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) с призывом отстранить Россию от Олимпийских игр-2018.

- iNADO был создан 17 антидопинговыми организациями для помощи национальным антидопинговым организациям. Мне кажется, они по крайней мере выходят за рамки своих полномочий и компетенции. Я не хочу комментировать их заявление, потому что я даже не знаю, кто эти люди, - передает слова Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, что главы антидопинговых агентств из 17 стран призвали отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Позже глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди сказал, что заявление iNADO не отражает мнение WADA.

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