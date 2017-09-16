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Рафаэль Бенитес: «Ньюкасл» достаточно хорош, чтобы остаться в АПЛ

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес считает, что команде вполне по силам сохранить место в английской премьер-лиге.

«Вы знаете мое мнение о трансферном окне, но в то же время я вполне уверен в том, что мы должны остаться в элите, - цитирует спецалиста «Газета. Ru». - Мы там, где мы находимся, на данный момент все идет неплохо. У нас есть группа игроков, мы вместе, и мы должны отдать все силы. Я хочу двигаться вперед. Мой штаб стремится улучшить каждого отдельного игрока и пытается улучшить команду в целом. «Ньюкасл» достаточно хорош, чтобы остаться в АПЛ. Но это будет нелегко».

После четырех туров английского чемпионата «Ньюкасл» расположился на десятой строчке.

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