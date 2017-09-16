Андрей Ярмоленко: Ответственность в матче с Косово будет колоссальная

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко - о заключительных матчах группового этапа чемпионата мира-2018.

- В отборочном турнире ЧМ-2018 осталось провести два матча. Как тебе турнирный расклад?

- Все слишком запутанно, но все зависит только от нас. Выигрывай два поединка - и второе место точно в кармане. Такая ситуация прогнозировалась перед началом квалификации. В нашей группе каждый может обыграть каждого. И наоборот.

- Даже Косово?

- Надеюсь, что ему это удастся в последнем туре, но не в ближайшем матче. Хотя легкой прогулки мы не ждем. Будет тяжелая игра. Даже в поединке первого круга, в котором мы победили со счетом 3:0, было видно, что это не Сан-Марино, не в обиду этой сборной будь сказано. С каждым годом в футболе остается все меньше и меньше, как пишут журналисты, карликов. У косоваров крепкая команда, и во встрече с хорватами они это доказали. Так что мы готовимся к тяжелому матчу. Ответственность будет колоссальная. Все понимают: не выиграем - о чемпионате мира можно забыть.

- Хорваты в этом году как-то сдали, согласен?

- Может, они посчитали, что уже решили задачу - не знаю. Чуть расслабились. Но там команда хорошая. Соберутся в любой момент.