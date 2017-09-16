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«Зенит-2» сыграл вничью с «Лучом-Энергией»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 14-го тура ФНЛ «Зенит-2» в гостях сыграл вничью с «Лучом-Энергией» со счетом 1:1.

У петербуржцев отличился Илья Зуев, у хозяев – Руслан Гордиенко.

«Зенит-2» с 13 очками занимает 13-е место в ФНЛ, клуб из Владивостока с 12 баллами идет на 15-м месте.

Напомним, в следующем туре команда Анатолия Давыдова 24 сентября сыграет дома с «Олимпийцем», «Луч-Энергия» в этот же день примет «Факел».

Матч

Луч-Энергия - Зенит-2 - 1:1 (1:0)

Голы

Гордиенко 15 (1:0). Зуев 81 (1:1).

Состав

Луч-Энергия: Котляров, Соблиров, Насадюк, Марущак, Болжевич, Фомин, Бажев (Макарчук, 86), Килин (Тихий, 62), Гелоян (Носов, 81), Мязин, Гордиенко (Машнев, 76)

Зенит-2: Бабурин, Зуев, Круговой, Рукас, Горулёв, Сиротов (Некрасов, 69), Камышев, Андреев (Плетнев, 67), Мусаев, Панюков, Еловских (Прудников, 73)

Предупреждения:

Килин, 61 - нет

Судья:

Дмитрий Недвижай (Россия)

Место и дата

16 сентября 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция

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