«Зенит-2» сыграл вничью с «Лучом-Энергией»

В матче 14-го тура ФНЛ «Зенит-2» в гостях сыграл вничью с «Лучом-Энергией» со счетом 1:1.

У петербуржцев отличился Илья Зуев, у хозяев – Руслан Гордиенко.

«Зенит-2» с 13 очками занимает 13-е место в ФНЛ, клуб из Владивостока с 12 баллами идет на 15-м месте.

Напомним, в следующем туре команда Анатолия Давыдова 24 сентября сыграет дома с «Олимпийцем», «Луч-Энергия» в этот же день примет «Факел».