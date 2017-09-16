«Зенит-2» сыграл вничью с «Лучом-Энергией»
В матче 14-го тура ФНЛ «Зенит-2» в гостях сыграл вничью с «Лучом-Энергией» со счетом 1:1.
У петербуржцев отличился Илья Зуев, у хозяев – Руслан Гордиенко.
«Зенит-2» с 13 очками занимает 13-е место в ФНЛ, клуб из Владивостока с 12 баллами идет на 15-м месте.
Напомним, в следующем туре команда Анатолия Давыдова 24 сентября сыграет дома с «Олимпийцем», «Луч-Энергия» в этот же день примет «Факел».
Матч
Луч-Энергия - Зенит-2 - 1:1 (1:0)
Голы
Гордиенко 15 (1:0). Зуев 81 (1:1).
Состав
Луч-Энергия: Котляров, Соблиров, Насадюк, Марущак, Болжевич, Фомин, Бажев (Макарчук, 86), Килин (Тихий, 62), Гелоян (Носов, 81), Мязин, Гордиенко (Машнев, 76)
Зенит-2: Бабурин, Зуев, Круговой, Рукас, Горулёв, Сиротов (Некрасов, 69), Камышев, Андреев (Плетнев, 67), Мусаев, Панюков, Еловских (Прудников, 73)
Предупреждения:
Килин, 61 - нет
Судья:
Дмитрий Недвижай (Россия)
Место и дата
16 сентября 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция