ЦСКА – «Ростов»: Гостей поддержат около 200 болельщиков
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Ростов» не останется без поддержки во время матча 10-го тура РФПЛ против ЦСКА.
Ожидается, что на гостевом секторе домашнего стадиона армейцев соберется около 200 болельщиков желто-синих.
Напомним, что матч ЦСКА – «Ростов» начнется в 16:30. После 9-го тура армейцы занимали четвертое место в турнирной таблице, желто-синие – пятое. У команд по 16 набранных очков.
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