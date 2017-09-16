ЦСКА – «Ростов»: Гостей поддержат около 200 болельщиков

«Ростов» не останется без поддержки во время матча 10-го тура РФПЛ против ЦСКА.

Ожидается, что на гостевом секторе домашнего стадиона армейцев соберется около 200 болельщиков желто-синих.

Напомним, что матч ЦСКА – «Ростов» начнется в 16:30. После 9-го тура армейцы занимали четвертое место в турнирной таблице, желто-синие – пятое. У команд по 16 набранных очков.