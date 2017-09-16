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СМИ: Буффон после завершения сезона может получить должность в ФИФА

Источник:  RT на русскомКомментарии

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон по окончании сезона может занять должность в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает RT со ссылкой на Tuttosport.

По информации издания, 39-летний голкипер может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Сити». Если же Буффон по окончании сезона примет решение о завершении спортивной карьеры, он может занять должность в совете директоров «Ювентуса».

Как отмечается, Федерация футбола Италии готова предложить голкиперу работу в национальной команде на административной должности, а глава ФИФА Джанни Инфантино видит Буффона в роли советника по развитию футбола.

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