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Ореховский вошел в тренерский штаб ХК «Сочи»

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Известный в прошлом защитник московского «Динамо» Олег Ореховский стал тренером ХК «Сочи», заняв место покинувшего клуб Константина Курашева.

Тренерскую карьеру Ореховский начал в 2010 году в роли ассистента в команде МХЛ «Шериф» (Тверь), а в следующем сезоне вошел в тренерский штаб балашихинского «Динамо» из ВХЛ. В 2012 получил назначение в подмосковный «Витязь», где сначала был помощником главного тренера, а затем возглавил команду. В должности главного тренера в Подольске трудился полтора года, после чего покинул клуб. Следующим местом работы был нижнекамский «Нефтехимик», в котором специалист был помощником Евгения Попихина в сезоне 2016/17.




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