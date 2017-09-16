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Панченко получил острую травму коленного сустава

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко получил острую травму коленного сустава, сообщил главный врач команды Александр Ярдошвили.

Напомним, повреждение форвард получил в матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1). Футболист покинул поле на носилках.

«Сейчас можно сказать только, что у него острая травма коленного сустава. Это может быть все, что угодно. Точнее станет понятно после обследования, так что пока что рано что-то говорить. В воскресенье утром будет видно», - сказал Ярдошвили.

Панченко выступает за «Динамо» с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.




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