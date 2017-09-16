Антон Чупков: Было предчувствие, что смогу победить на чемпионате мира

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у известного пловца Антона Чупкова, чье имя прогремело на чемпионате мира в Будапеште.

- Сборная России очень удивила, завоевав три золота в один день на чемпионате мира. Совпадение?

- Только в том, что три основные для нас дистанции выпали на пятницу. И у всех получилось выстрелить. Но мы этого ждали! Как три семерки выскочили в игровом автомате, и посыпалось золото.

- У вас было предчувствие, что победите?

- Было. Полуфинал показал, что я готов к высокому результату. Установил личный рекорд. Плыл легко, как и надо. И понимал: если в финале не будет психологического клина, то стану первым. Но меня тренер, как всегда, хорошо настроил.