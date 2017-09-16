Антон Чупков: Пловцам нельзя играть в футбол – а я играю!

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у известного пловца Антона Чупкова, чье имя прогремело на чемпионате мира в Будапеште.

- Вы ходите на футбол?

- Всю жизнь, с детства болел за армейцев. Но еще ни разу не был на новом стадионе. Очень хочу. И мог нанести первый удар по мячу перед игрой с «Рубином».

- Что ж не сделали?

- Уехал на этап Кубка мира. Вместо меня ударил фигурист Никита Кацалапов.

- Я слышал, пловцам нельзя играть в футбол – летят голеностопы.

- Вот я два раза подворачивал – и правую, и левую стопы. Тренер мне говорит: «Что ж ты делаешь?» А я снова иду играть.