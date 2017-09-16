Павел Колобков: Сборной России по баскетболу можно гордиться

Министр спорта РФ Павел Колобков – о выступлении сборной России на Евробаскете-2017.

- Ребята - просто молодцы. Приятно посмотреть на команду. Я рад, что у нас наконец-то есть команда, которой можно гордиться. А то, что они вчера проиграли, - это спорт. Встречаются равные серьезные команды, а сборная Сербии - напомню, серебряный призер чемпионата мира. Но наши ребята выглядели достойно, не опустили руки, когда игра складывалась сложно. Играли потрясающе.

Я очень рад за Сергея Базаревича, было видно, как он руководил командой, и за ребят. Будем ждать еще матча за третье место, - передает слова Колобкова «Р-Спорт».

Добавим, что в воскресенье сборная России в матче за третье место встретится с командой Испании. В финале турнира сербы сыграют со словенцами.