Дмитрий Кагарлицкий: С «Ак Барсом» играли на равных
Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
- В Казани вам удалось забросить
красивую шайбу, которая помогла команде уйти от поражения в основное время.
Красиво получилось...
- Да ничего сверхъестественного не было, рядовой гол. Хорошо, что нам удалось перевести игру в овертайм. Считаю, что игра была равной, так что овертайм – закономерный итог основного времени.
- Как вам новый формат овертаймов?
- При игре 3Х3 становится больше места на площадке. Больше сказывается индивидуальное мастерство.
- Какое впечатление оставил «Ак
Барс»?
- «Ак Барс» всегда оставляет очень хорошее впечатление, это - топ-команда. Мы с ними играли на равных, не скажу, что в чем-то уступили. Да, они периодически зажимали нас в зоне, но и мы проводили много времени в атаке.
- Во втором периоде был любопытный
момент, когда судьи сначала хотели выписать вашей команде штраф за нарушение
численного состава, но потом отменили удаление...
- Там лайнсмен ошибся: два наших игрока заехали на скамейку, один вышел на лед и завладел шайбой, видимо, арбитры не успели сориентироваться. Судьи потом посовещались между собой и отменили удаление. Ничего страшного, претензий не имеем.
Матч
Ак Барс - Северсталь - 2:1 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Марков (Малыхин, Азеведо), 35:48 (1:0 - бол.). Кагарлицкий (Бумагин), 44:45 (1:1). Ландер (Клинкхаммер, Яруллин), 60:47 (2:1).
Место и дата
14 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция