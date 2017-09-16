Дмитрий Кагарлицкий: С «Ак Барсом» играли на равных

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- В Казани вам удалось забросить красивую шайбу, которая помогла команде уйти от поражения в основное время. Красиво получилось...

- Да ничего сверхъестественного не было, рядовой гол. Хорошо, что нам удалось перевести игру в овертайм. Считаю, что игра была равной, так что овертайм – закономерный итог основного времени.

- Как вам новый формат овертаймов?

- При игре 3Х3 становится больше места на площадке. Больше сказывается индивидуальное мастерство.

- Какое впечатление оставил «Ак Барс»?

- «Ак Барс» всегда оставляет очень хорошее впечатление, это - топ-команда. Мы с ними играли на равных, не скажу, что в чем-то уступили. Да, они периодически зажимали нас в зоне, но и мы проводили много времени в атаке.

- Во втором периоде был любопытный момент, когда судьи сначала хотели выписать вашей команде штраф за нарушение численного состава, но потом отменили удаление...

- Там лайнсмен ошибся: два наших игрока заехали на скамейку, один вышел на лед и завладел шайбой, видимо, арбитры не успели сориентироваться. Судьи потом посовещались между собой и отменили удаление. Ничего страшного, претензий не имеем.