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Дмитрий Кагарлицкий: С «Ак Барсом» играли на равных

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- В Казани вам удалось забросить красивую шайбу, которая помогла команде уйти от поражения в основное время. Красиво получилось...
- Да ничего сверхъестественного не было, рядовой гол. Хорошо, что нам удалось перевести игру в овертайм. Считаю, что игра была равной, так что овертайм – закономерный итог основного времени. 

- Как вам новый формат овертаймов?
- При игре 3Х3 становится больше места на площадке. Больше сказывается индивидуальное мастерство.

- Какое впечатление оставил «Ак Барс»?
- «Ак Барс» всегда оставляет очень хорошее впечатление, это - топ-команда. Мы с ними играли на равных, не скажу, что в чем-то уступили. Да, они периодически зажимали нас в зоне, но и мы проводили много времени в атаке.

- Во втором периоде был любопытный момент, когда судьи сначала хотели выписать вашей команде штраф за нарушение численного состава, но потом отменили удаление...
- Там лайнсмен ошибся: два наших игрока заехали на скамейку, один вышел на лед и завладел шайбой, видимо, арбитры не успели сориентироваться. Судьи потом посовещались между собой и отменили удаление. Ничего страшного, претензий не имеем.

Матч

Ак Барс - Северсталь - 2:1 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Марков (Малыхин, Азеведо), 35:48 (1:0 - бол.). Кагарлицкий (Бумагин), 44:45 (1:1). Ландер (Клинкхаммер, Яруллин), 60:47 (2:1).

Место и дата

14 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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