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Антон Чупков: Иногда смотрю Версус, уважаю рэпера ST

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у известного пловца Антона Чупкова, чье имя прогремело на чемпионате мира в Будапеште.

- Вы – типичный 20-летний парень? Любите рэп-баттлы?
- Версус? Да, смотрю иногда. Не могу сказать, что нравятся Оксимирон и Гнойный. Но уважаю рэпера ST – он еще болеет за «Спартак». Могу по приколу включить Хованского, посмеяться над ним.

- Какие любите сериалы?
- Недавно на этапе Кубка мира с Кириллом Пригодой смотрели «Физрука». Еще неплохой сериал «Отбросы».

- Что включите на YouTube?
- Например, «Лев против». Это движение за то, чтобы везде был порядок – не курили в общественных местах, не распивали алкоголь на улицах. Также смотрю футбольные обзоры.

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