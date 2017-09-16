Антон Чупков: Иногда смотрю Версус, уважаю рэпера ST

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у известного пловца Антона Чупкова, чье имя прогремело на чемпионате мира в Будапеште.

- Вы – типичный 20-летний парень? Любите рэп-баттлы?

- Версус? Да, смотрю иногда. Не могу сказать, что нравятся Оксимирон и Гнойный. Но уважаю рэпера ST – он еще болеет за «Спартак». Могу по приколу включить Хованского, посмеяться над ним.

- Какие любите сериалы?

- Недавно на этапе Кубка мира с Кириллом Пригодой смотрели «Физрука». Еще неплохой сериал «Отбросы».

- Что включите на YouTube?

- Например, «Лев против». Это движение за то, чтобы везде был порядок – не курили в общественных местах, не распивали алкоголь на улицах. Также смотрю футбольные обзоры.