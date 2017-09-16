Олег Власов: Глобальной принципиальности в матче с «Зенитом» у меня нет

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне игрок питерского «Динамо» Олег Власов поделился ожиданиями от встречи команд в 1/16 финала Кубка России, которая пройдет 21 сентября.

- Чего ждете от ленинградского дерби?

- Это будет хороший матч. Очень хочется сыграть в нем, причем удачно.



- Лично для вас встреча с бывшей командой станет принципиальной?

- Глобальной принципиальности здесь нет. Но у «Зенита» очень сильная команда, против таких играть всегда интересно. Это и есть мотивация.



- Матч пройдет на арене «Санкт-Петербург», соберется очень много зрителей, и для вашей команды эта ситуация непривычна. Насколько вы к этому готовы?

- Будет непривычно, но одновременно и здорово. Сыграть с сильной командой на шикарном стадионе - все в «Динамо» этого ждут. К тому же обещают много болельщиков на трибунах, для наших ребят это очень интересно. А насколько тяжело придется, будет видно уже во время игры. Уверен, когда наши футболисты выйдут на поле, ничего страшного ни с кем не произойдет.





