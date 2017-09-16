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Евгений Донской: В сетке SpbOpen-2017 нет матчей, где есть серьезные фавориты

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский теннисист Евгений Донской поделился мнением о предстоящем турнире SpbOpen-2017.

- Я первый раз присутствовал на жеребьевке, это интересное шоу. Сетка ровная, нет таких матчей, где есть серьезные фавориты. Со своим соперником Жоао Соузой я играл на Кубке Дэвиса в Москве, тренировались в Испании вместе. С кем хотел бы сыграть в финале? Если представить, что я до него дошел, было бы здорово сыграть против россиянина. Русский финал бы понравился зрителям.

Сейчас я физически себя чувствую лучше, чем перед US Open. Я играл в Китае, заболел, не смог восстановиться. Я отошел от этого и смог набрать физическую форму, - передает слова Донского корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.  

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