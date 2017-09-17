«Тосно» – «Спартак». Промес остался в запасе
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Тренерский штаб «Спартака» определился с составом на матч 10-го тура РФПЛ против «Тосно».
Стартовый состав: Ребров, Джикия, Кутепов, Таски, Тигиев, Петкович, Фернандо, Самедов, Пашалич, Педро Роша, Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Щербаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Промес.
Матч пройдет 17 сентября на «Петровском» и начнется в 13:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Тосно: Юрченко, Шахов, Дугалич, Чернов, Дудиев, Полетанович, Роша, Казаев, Мирзов, Палиенко, Заболотный
Спартак: Ребров, Петкович, Тигиев, Кутепов, Джикия, Таски, Пашалич, Самедов, Фернандо, Роша, Адриано
Предупреждения:
нет - Самедов, 18
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
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