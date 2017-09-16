Антон Чупков: На первые деньги от плавания купил маме электромясорубку

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у известного пловца Антона Чупкова, чье имя прогремело на чемпионате мира в Будапеште.

- Зачем нужны этапы Кубка мира сразу после чемпионата мира?

- Получить практику, подзаработать. Тяжелее всего был первый этап – в Москве. Я выложился полностью, но результат был так себе. Зато разогнался в Эйндховене. Проплыл на 1,5 секунды быстрее, улучшил личный рекорд. Для меня это стало неожиданностью.

- На что вы потратили свои первые деньги?

- У нас проходили детские соревнования в «Юности Москвы». Я выиграл пять золотых медалей, за каждую давали по 500 рублей. И купил маме подарок – электромясорубку. Стоит дома, работает до сих пор.