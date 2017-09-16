Бернард Хопкинс: Альварес отделает Головкина

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс поделился ожиданиями о поединке чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадия Головкина из Казахстана и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

«Канело отделает Головкина. Он заставит все выглядеть по-другому, так, как вы никогда еще не видели», — приводит слова Хопкинса Boxing Scene со ссылкой на Omnisport.

Напомним, 52-летний Бернард Хопкинс ранее был абсолютным чемпионом мира в среднем весе (с 20 защитами титулов), а затем успешно выступал в «полутяжах». Он был самым пожилым чемпионом мира в истории профессионального бокса (49 лет).

Поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

На кону будут стоять чемпионские пояса, принадлежащие боксеру из Казахстана.