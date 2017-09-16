Антон Чупков: Допинг-офицеры приезжают часто, но это не проблема

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у известного пловца Антона Чупкова, чье имя прогремело на чемпионате мира в Будапеште.

- Насколько российских спортсменов мучают пробами на допинг?

- Перед Олимпиадой и чемпионатом мира ко мне приезжали трижды за две недели. В принципе это нормально. Неожиданности? Вот недавно я поставил в системе АДАМС, что буду дома. Но поехал на базу «Озеро Круглое», поменял местоположение. А допинг-офицеры видимо не посмотрели и приехали ко мне домой. Мама их увидела утром и даже испугалась: «Антона нет…» Бывают такие накладки, но в них нет ничего страшного.