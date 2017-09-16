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Сборная России по спортивной гимнастике отправится на чемпионат мира в Монреаль 27 сентября

Источник:  ТАССКомментарии

Сборная России по спортивной гимнастике отправится на чемпионат мира в Монреаль 27 сентября, сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

В состав сборной России на ЧМ, который пройдет со 2 по 8 октября вошли Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Сергей Ельцов, Никита Игнатьев, Ангелина Мельникова, Елена Еремина, Мария Пасека, и Анастасия Ильянкова.

«Команда вылетит в Монреаль 27 сентября, - сказала Родионенко. - На следующий день будет предоставлена возможность работать в тренировочном зале, а 29 и 30 сентября у нас пройдут официальные тренировки уже непосредственно на арене, где состоится чемпионат мира».

2 октября мужская сборная России начнет выступления на чемпионате мира - она выйдет на помост в третьем квалификационном потоке. 3 октября будут бороться за выход в финалы личного многоборья и упражнений на отдельных снарядах российские гимнастки.

В многоборье у мужчин должны выступить Белявский и Нагорный, в вольных упражнениях сборную России будет представлять Далалоян, на кольцах - Аблязин, на брусьях - Ельцов, на перекладине - Игнатьев.

У женщин в многоборье за сборную России выступят Мельникова и Еремина, в опорном прыжке - Пасека, на брусьях и на бревне - Ильянкова.



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