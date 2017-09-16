Головкин — фаворит в поединке против Альвареса, по мнению букмекеров

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.

Бернард Хопкинс: Альварес отделает Головкина Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.

Известный промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Советского спорта» поделился мнением о поединке чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA,

Владимир Хрюнов: Головкину не стоит доводить бой до судейского решения Известный промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Советского спорта» поделился мнением о поединке чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA,

И лучший способ скрасить последние часы ожидания, это поговорить о том, что, собственно, нас ожидает.

Головкин – Альварес: Четыре варианта развития событий, шальные и не очень

Головкин – Альварес: Четыре варианта развития событий, шальные и не очень И лучший способ скрасить последние часы ожидания, это поговорить о том, что, собственно, нас ожидает.