Головкин — фаворит в поединке против Альвареса, по мнению букмекеров
Источник: «Советский спорт»Комментарии
17 сентября состоится боксерский поединок между Геннадием Головкиным (Казахстан) и Саулем Альваресом (Мексика).
Букмекеры считают, что фаворитом противостояния является Головкин. Коэжффциент на его победу равен 1,4, в то время, как на победу его соперника — 2,8.
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