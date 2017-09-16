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Головкин — фаворит в поединке против Альвареса, по мнению букмекеров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

17 сентября состоится боксерский поединок между Геннадием Головкиным (Казахстан) и Саулем Альваресом (Мексика).

Букмекеры считают, что фаворитом противостояния является Головкин. Коэжффциент на его победу равен 1,4, в то время, как на победу его соперника — 2,8.

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