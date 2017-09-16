Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев3 : 1Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Балтика
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ферстаппен стал лучшим в третьей практике в Сингапуре, Квят – 14-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

Голландец показал время 1.41,829. Второй результат показал пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель – 1.41,901. Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» – 1.41,971.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время – 1.43,574.

Добавим, что квалификация Гран-при Сингапура состоится в субботу и начнется в 16:00 по московскому времени.

Формула-1
Гран-при Сингапура
Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:41.829
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0.072
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.142
4. Фернандо Алонсо («Макларен») +0.554
5. Стоффель Вандорн («Макларен») +0.610
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.688
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +0.720
8. Валттери Боттас («Мерседес») +0.763
9. Кими Райкконен («Феррари») +0.879
10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.181
11. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.280
12. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.527
13. Джолион Палмер («Рено») +1.539
14. Даниил Квят («Торо Россо») +1.745
15. Фелипе Масса («Уильямс») +1.895
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.212
17. Лэнс Стролл («Уильямс») +2.394
18. Ромен Грожан («Хаас») +2.466
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3.931
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +4.510.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Алешин: С конкурентоспособной машиной Квят будет в топ-5 Формулы-1Российский гонщик Михаил Алешин прокомментировал выступления Даниила Квята в Формуле-1.Даниил Квят: Неплохая пятница, мы хорошо поработалиРоссийский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Сингапура.Риккардо стал лучшим в первой практике Гран-при Сингапура, Квят – десятыйПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучший результат в первой практике 14-го этапа чемпионата мира Гран-при Сингапура на трассе в Марина-Бэй.Даниэль Риккардо: За годы в Формуле-1 я стал ко всему чувствительным, поэтому в некоторых ситуациях Ферстаппен оказывается лучшеГонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о том, чему он может научиться у своего партнера по команде Макса Ферстаппена.Жак Вильнев: В этом году Квят не заслуживает места в командеЧемпион Формулы-1 Жак Вильнев раскритиковал российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Футбол
Арсен Венгер: В последние несколько лет у «Челси» было сложно выиграть
Футбол
Кирилл Набабкин: С «Ростовом» уже который год игры складываются крайне непросто
Футбол
Антонио Конте: В матче с «Арсеналом» может случиться что угодно
Футбол
Леонид Слуцкий: Последние десять дней чувствовал себя мертвецом
все новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппенвсе новости