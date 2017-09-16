Ферстаппен стал лучшим в третьей практике в Сингапуре, Квят – 14-й
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
Голландец показал время 1.41,829. Второй результат показал пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель – 1.41,901. Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» – 1.41,971.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время – 1.43,574.
Добавим, что квалификация Гран-при Сингапура состоится в субботу и начнется в 16:00 по московскому времени.
Формула-1
Гран-при Сингапура
Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:41.829
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0.072
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.142
4. Фернандо Алонсо («Макларен») +0.554
5. Стоффель Вандорн («Макларен») +0.610
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.688
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +0.720
8. Валттери Боттас («Мерседес») +0.763
9. Кими Райкконен («Феррари») +0.879
10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.181
11. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.280
12. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.527
13. Джолион Палмер («Рено») +1.539
14. Даниил Квят («Торо Россо») +1.745
15. Фелипе Масса («Уильямс») +1.895
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.212
17. Лэнс Стролл («Уильямс») +2.394
18. Ромен Грожан («Хаас») +2.466
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3.931
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +4.510.