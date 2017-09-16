SpbOpen-2017. Кузнецов сыграет с Троицки, Донской – с Соузой и другие пары первого раунда турнира
16 сентября в Петербурге состоялась жеребьевка St. Petersburg Open-2017.
(1) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – начинает турнир со второго круга
Рожерио Дутра-Силва (Бразилия) – Иржи Веселы (Чехия
Душан Лайович (Сербия) – Гвидо Пелья (Аргентина)
(7) Виктор Троицки (Сербия) – Андрей Кузнецов (Россия)
(3) Фабио Фоньини (Италия) – начинает турнир со второго круга
Михаил Южный (Россия) – победитель квалификации
Ричардас Беранкис (Литва, wild-card) – победитель квалификации
(5) Филипп Кольшрайбер (Германия) – Евгений Тюрнев (Россия, wild-card)
(6) Паоло Лоренци (Италия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
Маркос Багдатис (Кипр) – Орасио Себальос (Аргентина)
Победитель квалификации – победитель квалификации
(4) Андриан Маннарино (Франция) – начинает турнир со второго круга
(8) Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Борна Чорич (Хорватия)
Даниил Медведев (Россия) – Томас Фаббиано (Италия)
Жоао Соуза (Португалия) – Евгений Донской (Россия)
(2) Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – начинает турнир со второго круга
Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».
Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.