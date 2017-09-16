Шарапова пока не решила, каким турниром завершит сезон

Российская теннисистка Мария Шарапова пока не определилась с тем, какой турнир станет для нее последним в текущем сезоне.

«Мария выступит в Пекине и Тяньцзине, а дальше будет видно», - передает ТАСС слова представителя компании IMG, представляющей интересы российской спортсменки.

Напомним, что Шарапова получила wild card от организаторов турниров в Пекине и Тяньцзине.