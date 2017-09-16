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Махачев приступил к тренировкам

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев (14-1) после небольшого перерыва вернулся к тренировкам. Спортсмен ждет дату и объявление соперника на следующий бой.

Не выходивший в клетку с февраля этого года после победы над Ником Лентцем на турнире UFC 208, Ислам вновь окунулся тренировочный процесс и собирается уже в конце года встать в прежний строй. Спортсмен проведет тренировочные сборы в горах Дагестана, и в зале Eagles MMA Dagestan под руководством главного тренера команды Eagles MMA Абдулманапа Нурмагомедова.

«Думаю, на турнире в Польше 21 октября Махачеву бой не дадут. Вполне реально получить поединок на 4 ноября. Он находится в хорошей форме, и эта дата выглядит привлекательной» - прокомментировал тренер бойца Абдулманап Магомедович.

Ислам Махачев выступает под эгидой UFC с мая 2015-го года, и с тех пор провел четыре боя из которых три забрал в свою пользу. Следующий бой возможно приблизит спортсмена к списку топовых бойцов легкой весовой категории и позволит продемонстрировать свои титульные амбиции.

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Сергей Ващенко
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