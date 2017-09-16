Михаил Южный: Если играть в финале, то уже неважно, с кем

Российский теннисист Михаил Южный поделился мнением о предстоящем турнире SpbOpen-2017.

- Каждый год мы с нетерпением ждем этот турнир. Хочется, чтобы как можно больше людей пришло на турнир, чтобы трибуны были заполнены. А мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы было интересно. Сетка хорошая, предстоят упорные игры. Я сыграю с игроком из квалификации: здесь есть и плюсы, и минусы. Он ведь уже войдет в игру. С кем хотел бы сыграть в финале? Если выйти в финал, то уже и неважно, с кем! - передает слова Южного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.