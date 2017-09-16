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Лобышева не выступит на Олимпиаде в Пхенчхане

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр российская конькобежка Екатерина Лобышева сообщила, что решила отказаться от участия в отборочных соревнованиях, а значит, не выступит на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

32-летняя Лобышева, выигрывавшая бронзовые награды на Олимпийских играх в 2006 и 2014 годах в командной гонке, после Игр в Сочи брала перерыв в карьере в связи с рождением ребенка, но затем вернулась на лед.

«К сожалению, ряд причин, в том числе семейные обстоятельства, не позволил мне подготовиться к олимпийскому сезону. Отбор я пропускаю, на Олимпийских играх не выступлю. Но со льда не ухожу, продолжаю тренировки, да и возраст пока позволяет думать о продолжении карьеры», - сказала Лобышева.

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