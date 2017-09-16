Евгений Тюрнев получил вайлд-кард на SpbOpen-2017
Российский теннисист Евгений Тюрнев получил вайлд-кард и сыграет на SpbOpen-2017.
Тюрнев находится на 390-м месте в рейтинге АТР.
Ранее вайлд-кард дали Жо-Уилфриду Тсонга и Евгению Донскому.
Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».
Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, обыгравший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.
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