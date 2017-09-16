Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев5 : 4Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Балтика
Футбол  ЦСКА1 : 0Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак-2» вырвал победу у «Томи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Томь» дома уступила «Спартаку-2» (1:2) в 14-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Анте Пульич (23-я минута), у гостей - Данил Полубояринов (15-я) и Фэшн Сакала (80-я).

Сибирский клуб с 14 очками занимает на данный момент 12-е место, столичная команда с 23 баллами идет восьмой.

В следующем туре «Томь» 24 сентября сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак-2» в тот же день примет «Химки».

Матч

Томь - Спартак-2 - 1:2 (1:1)

Голы

Полубояринов 15 (0:1). Пульич 23 (1:1). Сакала 80 (1:2).

Состав

Томь: Шафинский, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев, 63), Макурин (Гирдвайнис, 70), Деобальд, Войдель, Померко, Сасин, Саная

Спартак-2: Терешкин, Мамин, Лихачёв, Сокол, Красильниченко, Рассказов (Руденко, 46), Полубояринов (Рудковский, 90), Ломовицкий (Нимели, 70), Лелюхин, Самбу, Сакала

Предупреждения:

Гирдвайнис, 83; Сасин, 85 - Лихачёв, 36

Судья:

Игорь Панин (Россия)

Место и дата

16 сентября 14:00, Труд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит-2» сыграл вничью с «Лучом-Энергией»В матче 14-го тура ФНЛ «Зенит-2» в гостях сыграл вничью с «Лучом-Энергией» со счетом 1:1.ФНЛ. 14-й тур. «Луч-Энергия» – «Зенит-2», «Томь» – «Спартак-2» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги.Готовится страшная месть «Спартаку», а самая странная отставка в России уже естьГотовится страшная месть «Спартаку», а самая странная отставка в России уже естьГлавное в новом туре ФНЛ – рассмотреть соперников команд премьер-лиги по Кубку России.Игнатович стал игроком «Тамбова»«Тамбов» заявил для участия в первенстве ФНЛ полузащитника Павла Игнатовича.Курьез века! «Зениту» пришлось играть против «Сибири» в манишках стюардовКурьез века! «Зениту» пришлось играть против «Сибири» в манишках стюардовВ Новосибирске прошел гениальный матч: обе команды хотели выйти на матч в одинаковой форме. Судья не позволил.
Футбол
Noize MC, Дельфин и Big Russian Boss – в «Лужниках». Успей на фестиваль «Россия любит футбол»
Футбол
Халк сделал дубль в дерби с «Шанхай Шеньхуа», на счету Ахмедова один гол
Футбол
Сможет ли «Спартак» выиграть у «Тосно»? Опрос
Хоккей
Александр Медведев: Овечкин хотел на Олимпиаду, но ему поставили забор, через который не перелезть
все новости
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Томь
Томькалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости