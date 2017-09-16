«Спартак-2» вырвал победу у «Томи»
«Томь» дома уступила «Спартаку-2» (1:2) в 14-м туре первенства ФНЛ.
У хозяев поля отличился Анте Пульич (23-я минута), у гостей - Данил Полубояринов (15-я) и Фэшн Сакала (80-я).
Сибирский клуб с 14 очками занимает на данный момент 12-е место, столичная команда с 23 баллами идет восьмой.
В следующем туре «Томь» 24 сентября сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак-2» в тот же день примет «Химки».
Матч
Голы
Полубояринов 15 (0:1). Пульич 23 (1:1). Сакала 80 (1:2).
Состав
Томь: Шафинский, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев, 63), Макурин (Гирдвайнис, 70), Деобальд, Войдель, Померко, Сасин, Саная
Спартак-2: Терешкин, Мамин, Лихачёв, Сокол, Красильниченко, Рассказов (Руденко, 46), Полубояринов (Рудковский, 90), Ломовицкий (Нимели, 70), Лелюхин, Самбу, Сакала
Предупреждения:
Гирдвайнис, 83; Сасин, 85 - Лихачёв, 36
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
16 сентября 14:00, Труд, Онлайн-трансляция