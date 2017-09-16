«Спартак-2» вырвал победу у «Томи»

«Томь» дома уступила «Спартаку-2» (1:2) в 14-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Анте Пульич (23-я минута), у гостей - Данил Полубояринов (15-я) и Фэшн Сакала (80-я).

Сибирский клуб с 14 очками занимает на данный момент 12-е место, столичная команда с 23 баллами идет восьмой.

В следующем туре «Томь» 24 сентября сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак-2» в тот же день примет «Химки».