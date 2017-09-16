Юрий Борзаковский: Надеюсь, что в ноябре IAAF допустит выступать под российским флагом - всю команду
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский выразил надежду на то, что ноябре легкоатлеты получат право выступать под флагом России.
- Очень надеюсь, что в ноябре IAAF рассмотрит нашу ситуацию, она решится в нашу пользу и нас допустят выступать под российским флагом - всю команду, - цитирует Борзаковского ТАСС.
Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD.
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