Маммана пообещал 6 тысяч евро нашедшему его собак

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана на своей странице в инстаграм сообщил, что у него пропали собаки.

- Пропали два французских бульдога, один белый (8 кг) и один коричневый (12 кг). За каждого бульдога я заплачу 3000 евро в качестве вознаграждения, - сообщает аргентинский футболист в объявлении.

A post shared by Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) on Sep 16, 2017 at 3:54am PDT

Напомним, Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» летом 2017 года. За сине-бело-голубых он провел девять матчей.