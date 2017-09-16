Маммана пообещал 6 тысяч евро нашедшему его собак
Источник: InstagramКомментарии
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана на своей странице в инстаграм сообщил, что у него пропали собаки.
- Пропали два французских бульдога, один белый (8 кг) и один коричневый (12 кг). За каждого бульдога я заплачу 3000 евро в качестве вознаграждения, - сообщает аргентинский футболист в объявлении.
Напомним, Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» летом 2017 года. За сине-бело-голубых он провел девять матчей.
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